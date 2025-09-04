Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği 4. Eurasia Konferans ve Sergisi”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Rusya: Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı sevkiyatı öngörülüyor

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, varılan anlaşmalar kapsamında Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus doğal gazı sevkiyatının öngörüldüğünü, bu hacmin Avrupa'ya sevkiyata büyük alternatif yaratacağını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Rusya: Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus gazı sevkiyatı öngörülüyor

Moskova

Tsivilev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret kapsamında enerji alanında varılan anlaşmaları, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi.

Rusya'nın, doğu bölgelere doğal gaz sevkiyatına ilişkin konuya çözüm bulduğunu vurgulayan Tsivilev, Çin ile yapılan görüşmeler neticesinde enerji sektörüne dair önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Tsivilev, Çin ile önemli enerji anlaşmaları imzaladıklarını belirterek, "Çin'e yılda toplam 106 milyar metreküp gaz tedariki için anlaşmalar imzaladık. Bu, Avrupa'ya tedarikimize karşı büyük bir alternatif." dedi.

Sibirya'nın Gücü 2 boru hattına ilişkin anlaşmayı anımsatan Tsivilev, Sibirya'nın Gücü hattında kapasitenin yılda 44 milyar metreküpe çıkarılması konusunda da anlaşma sağlandığını anımsattı.

Çin ile petrol alanında da anlaşma imzaladıklarını kaydeden Tsivilev, Rosneft’in Kazakistan üzerinden Çin'e yılda ilave 2,5 milyon ton petrol sevkiyatı yapacağını söyledi.

Rusya ile Çin arasında, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için 2 Eylül’de mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu güzergah üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı öngörülüyor.

İlgili konular
