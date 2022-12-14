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Sağlık

Mahkeme HPV aşısı bedelinin SGK tarafından ödenmesine karar verdi

Üniversite öğrencisi D.Y'nin, doktorunun önerisi üzerine yaptırdığı HPV aşısının 695 liralık ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebi mahkemece kabul edildi.

Başak Akbulut Yazar   | 14.12.2022
Mahkeme HPV aşısı bedelinin SGK tarafından ödenmesine karar verdi

İstanbul

İstanbul 20. İş Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı D.Y'nin avukatı Nilda Baltalı ile davalı SGK'nin avukatı katıldı.

Avukat Baltalı davanın kabulüne, davalı avukatı ise reddine karar verilmesini istedi.

Davayı kabul eden mahkeme, davacının kullandığı "GARDASIL IM (enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör)" isimli ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.

İlaç için ödenen 695,97 lira bedelin 5 Ağustos 2021'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı kurumdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar veren mahkeme, 2 hafta içinde karara itiraz edebileceklerini taraflara bildirdi.

Davanın geçmişi

Üniversite öğrencisi D.Y, avukatı Nilda Baltalı aracılığıyla İstanbul İş Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, doktorunun önerisi üzerine HPV (Human Papilloma Virüs) aşısı yaptırdığını ve ilk doz için 695 lira ödediğini belirtmişti.

Dilekçede bu bedelin geri ödemesi istenirken, tedavi kapsamında yaptırılması gereken 2. ve 3. doz aşının bedelinin de tedbiren SGK tarafından karşılanması talep edilmişti.

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