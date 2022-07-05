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Sağlık

Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Türk hekimlerince tedavi ediliyor

Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesinde şifa buluyor.

Enes Kaplan   | 05.07.2022
Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Türk hekimlerince tedavi ediliyor Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Mekke

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın'dan bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Erbaş, ziyareti sırasında tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını belirten Erbaş, "Devletimizin hava ambulans hizmeti de var. İhtiyaç olduğu zaman, Sağlık Bakanlığımızın her türlü imkanını hastalarımız için burada harekete geçiriyoruz." dedi.

Erbaş, ziyaret ettiği hastalara ve sağlık personeline gül takdim etti. 

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, uzun yıllardır çalışan hastanede 40 civarında uzman doktor ile hizmet verildiğini ifade etti.

Arife gününün yaklaştığını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Arafat'ta vakfeye çıkıncaya kadar hastalarımızın taburcu olacağını umut ediyoruz. Tabii eğer taburcu olamayanlar olursa bizim kendilerini Arafat'a çıkarıp vakfe yaptırma imkanlarımız var. Arafat'ta 'sahra çadır hastanesi' dediğimiz bir hastane de kuruyoruz, hiç olmazsa onlar vakfelerini yapsınlar diye. Devletimizin imkanlarını hamdolsun burada da görüyoruz, yani bir ambulans uçağa varıncaya kadar ihtiyaç olursa hemen devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ambulans uçağı gönderiyor ve buradan hasta olan yani gitmesi gereken hacı adaylarımızı, hacılarımızı göndermeye gayret ediyoruz. Elhamdülillah bu noktada Mekke'de Türkiye olarak tekiz, bu da bizim için bir iftihar vesilesidir. Cenabıhak devletimizi, milletimizi, vatanımızı ilelebet payidar eylesin inşallah."

Erbaş, bir soru üzerine hastanenin son hacı kutsal topraklardan ayrılıncaya kadar tüm ekiple hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Hastalar, gösterilen ilgiden memnun

Erbaş'ın, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalardan Yaşar Hasanoğlu, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye'ye buradan bakacaksın, Türkiye'nin kıymetini buradan anlayacaksın." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan, kutsal topraklara gelen ve rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi gören Zahide Çiftçi de tedavi sürecindeki memnuniyetini dile getirdi.

Kaldığı otelden servisle geldiği hastanede tedavi olan hacı adaylarından Alemzer Laçin ise "Hemen her imkanlarla muayene olduk, güzel ilgi gördük. Allah başımızdan eksik etmesin, devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaretinde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da eşlik etti.

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