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Sağlık

Kronik uyku bozukluğunun kanser riskini artırdığı belirtildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, kronik uyku bozukluğunun kanser riskini artırdığını söyledi.

Gökhan Zobar   | 09.02.2022
Kronik uyku bozukluğunun kanser riskini artırdığı belirtildi

Edirne

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine düzenli ve dengeli uykunun sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Uyku bozukluğunun bağışıklık sistemini bozduğunu belirten Öztürk, bu durumda vücudun kanserli hücreyle savaşmakta zorluk çektiğine işaret etti.

Uykusuzluğun sağlığa pek çok zararı olduğunu vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:

"Kronik bir şekilde uykumuzu eksik aldığımız zaman yetersiz uyku uyuduğumuzda kansere zemin hazırlayabiliyoruz çünkü uykusuzluğun özellikle bağışıklık sistemini bozduğunu biliyoruz. Bağışıklık sistemininse belli bölümleri, özellikle vücutta ortaya çıkan kanser hücrelerinin yok edilmesiyle ilgileniyor. Bu yok edilme bozulduğu zaman orada yeni ortaya çıkmış bir kanser hücresi yerleşip bir hastalığa dönüşebilir."

Öztürk, kanser teşhisi konulmuş olan hastalarda görülen uyku bozukluğunun da tedavi sürecini etkilediğine dikkati çekti.

Kanser hastalarında uyku sorununun gözlemlendiğini aktaran Öztürk şöyle devam etti:

"Kanser teşhisi konulan kişi ölüm duygusuyla yüzleşir ve bir kısmında depresyon gelişebilir, psikiyatrik destek gerekebilir. Bu fikir kafasında sürekli döndüğünde kişinin uykuya dalma sorunları, gece sık uyanma ya da sabah çok erken saatte uyanıp bir daha uyuyamama gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu ise kişinin tedavi sürecini olumsuz etkiler. Böyle bir onkolojik teşhis almış hastalarda uyku sağlığı takip edilmeli ve bozulma eğilimi gösteriyorsa hemen tedavi edilmelidir."

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