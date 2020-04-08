Euro
7.38
Dolar
6.78
BIST 100
92,577.45
Altın
1,650.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık, Yaşam

Kovid-19'u yenen Belediye Başkanı Tandoğan'dan 'Sigarayı bırakın' çağrısı

Kovid-19 tanısıyla gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Hayati Akçay   | 08.04.2020
Kovid-19'u yenen Belediye Başkanı Tandoğan'dan 'Sigarayı bırakın' çağrısı

Ordu

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-16 gün önce şüphe üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.

Tandoğan, 12 gün hastanede yattığını, ardından taburcu edildiğini belirterek, "15 gün daha 'evde kendini izole et' dediler. Evdeyim, yanımda kimse yok. Tek başıma köyde kalıyorum." dedi.

Herhangi bir şikayeti kalmadığını dile getiren Tandoğan, şöyle konuştu:

"Bende çok ateş değil ama aşırı derecede ağrı yaptı. Eklemlerim, kaslarım, sırtımda ağrı oldu. Şu anda ağrılarım gitti. Hatta bel fıtığı vardı, ondan sandım ama şu anda o ağrılarım gitti, kalmadı. Bende başka sendrom göstermedi. Hafif bir öksürük geldi ama o da uzun sürmedi, 3 günde bitti."

Tandoğan, vatandaşlara sigarayı bırakmaları çağrısında bulunarak, "Burada en önemli etken hayatımda hiç sigara içmemem, doğru, düzgün beslenmem, vücut direncimin yüksek olması. Bunlar beni dirençli yaptı. Sigara içmemenin büyük faydasını gördüm." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Yardımlarından dolayı Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti
'Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak'
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak

Benzer haberler

TBF'den mali denetim, lisans talimatı ve sözleşmelerle ilgili açıklama

TBF'den mali denetim, lisans talimatı ve sözleşmelerle ilgili açıklama

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti

Bedensel engelli milli sporculardan 'evde kal' çağrısına destek

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak
İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti
'Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak'

'Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak'