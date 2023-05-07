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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da “Öz Orman - İş Sendikası Orman İşçileri Kadro Buluşması” etkinliğinde konuşuyor.
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Sağlık

Konya'da tek yumurta ikizleri anne karnındaki müdahaleyle sağlıklı şekilde doğdu

Konya'da aynı yerden beslendikleri için gelişimleri dengesiz olan ve ölüm riski bulunan tek yumurta ikizleri, anne karnında yapılan müdahaleyle sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Savaş Güler  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Konya'da tek yumurta ikizleri anne karnındaki müdahaleyle sağlıklı şekilde doğdu Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Aksaray'da yaşayan Handan Koca, ikiz bebeklerine 20 haftalık hamileyken, çocuklarından birinin az, diğerinin ise çok geliştiğini bunun da riskli bir gebelik oluşturduğunu öğrendi.

Bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına almak isteyen Veli ile Handan Koca çifti, riskli gebeliklerin takibinin yapıldığı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, tek yumurta ikizlerinde görülen ikizden ikize transfüzyon sendromu (iki bebeğin kullandığı plasentanın damarlarında bağlantı) geliştiği tespit edildi.

İkizler, 36 haftalık olduklarında Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibinin uyguladığı lazer cerrahisi tedavisiyle sağlıklı şekilde dünyaya getirildi.

Bebeklere Hafsa ve Yüsra adı verildi.

Bebeklerin eşit düzeyde beslenmeleri sağlandı

Zorlu süreci AA muhabirine anlatan Prof. Dr. Acar, çiftin hastaneye başvurduklarında bebeklerin takibinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Çocuklarda ölüm riskinin bulunduğunu ifade eden Acar, "Tek yumurta ikizleri anne karnında aynı yerden besleniyor. Hastamıza yaptığımız muayene neticesinde de ikizlerden biri çok beslenmiş, diğeri beslenemediği için gelişimi çok azdı. Bu durumdan dolayı her iki bebekte de ölüm riski oluşuyor." dedi.

Acar, bebeklerdeki beslenme dengesini sağlayabilmek için fetoskopik lazer tedavisi uygulama kararı aldıklarını belirtti.

Operasyonun Türkiye'de nadir yapıldığını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Anne karnından optik bir aletle rahme giriyoruz. Kanı daha fazla alarak beslenmesi iyi olan çocuğun kesesine girip bağlantı damarlarını lazerle yakarak aradaki bağlantıyı kesiyoruz. Anne karnındaki bebeklerin bu şekilde daha eşit düzeyde beslenmeleri sağlanıyor. Operasyon gayet başarılı geçti. İki bebeğimiz de sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Literatürle uyumlu operasyon sayesinde bu tür riskli gebeliklerde gayet iyi sonuçlar alıyoruz."

"Ameliyatın ardından bebeklerimin beslenmesi normale döndü"

Çocuklarını kucağına almanın sevincini yaşayan 26 yaşındaki Handan Koca ise sürecin kendileri için çok zor geçtiğini belirtti.

Konya'ya gelmeden önce çevre illerdeki bazı hastanelerle de görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Koca, "Çocuklarımın ölüm riski vardı. Buraya geldiğimizde uygulanacak tedavinin çözüm olacağını öğrenince az da olsa rahatladık. Ameliyatın ardından bebeklerimin beslenmesi normale döndü. Bu gerçekten bir mucize." dedi.

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