Dolar
35.77
Euro
37.20
Altın
2,778.87
ETH/USDT
3,218.00
BTC/USDT
104,977.00
BIST 100
10,141.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor
logo
Sağlık

Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riski daha yüksek

Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Sercan İrkin  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riski daha yüksek

İstanbul

Science Daily'nin haberine göre, demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 74 olan 9 bin 846 katılımcının kolesterol seviyeleri, çalışmanın başlangıcında ve takip eden üç yıl boyunca birer kez ölçüldü.

Son muayenenin ardından ortalama 5,5 yıl takip edilen katılımcılar, her sene hafıza becerilerinin ölçüldüğü testlere de tabi tutuldu.

Araştırmacılar, katılımcıları ilk ve son kolesterol sonuçları arasındaki değişim miktarına göre 4 gruba ayırdı.

Çalışma sonucunda kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptaki kişilere ilerleyen yıllarda demans tanısı konulması riskinin, en az değişim görülen gruptakilere kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmanın bulguları "Neurology" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektrikte sübvansiyonun kaldırılması konut abonelerinin yüzde 3'ünü etkileyecek
Kartalkaya'da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı
FETÖ'nün sözde "emniyet imamı" Kemalettin Özdemir'e 22,5 yıl hapis istemi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen "panel" operasyonunda 68 şüpheli yakalandı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt için yarın son gün

Benzer haberler

Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riski daha yüksek

Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riski daha yüksek

Araştırmaya göre, kansere yakalanma riski doğmadan önce başlayabiliyor

İngiltere, Tiktok'un veri güvenliği ve propaganda riski konusunda endişeli

İngiltere'de antibiyotik ilaçların demans riskinin azaltılmasındaki olası etkisi araştırılıyor

İngiltere'de antibiyotik ilaçların demans riskinin azaltılmasındaki olası etkisi araştırılıyor
İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir

İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
Her dört ülkeden biri enerji arz sıkıntısını "ilk 5 risk" arasında görüyor

Her dört ülkeden biri enerji arz sıkıntısını "ilk 5 risk" arasında görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet