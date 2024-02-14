Kars'ta solunum sıkıntısı yaşayan prematüre bebek, ambulans uçakla Van'a götürüldü
Kars'ta prematüre doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans uçakla Van'a sevk edildi.
Kars
Kars Harakani Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 1 kilogram ağırlığındaki bebeğin, solunum sıkıntısı nedeniyle üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım için Van'daki özel bir hastaneye sevki istendi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
Ambulansla Kars Harakani Havalimanı'na getirilen bebek, buradan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Van'a götürüldü.
Bebeğin tedavisinin Van'da sürdürüleceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.