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Sağlık

Kars'ta solunum sıkıntısı yaşayan prematüre bebek, ambulans uçakla Van'a götürüldü

Kars'ta prematüre doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans uçakla Van'a sevk edildi.

Ömer Tarsuslu  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Kars'ta solunum sıkıntısı yaşayan prematüre bebek, ambulans uçakla Van'a götürüldü

Kars

​​​​​​​Kars Harakani Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 1 kilogram ağırlığındaki bebeğin, solunum sıkıntısı nedeniyle üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım için Van'daki özel bir hastaneye sevki istendi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Ambulansla Kars Harakani Havalimanı'na getirilen bebek, buradan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Van'a götürüldü.

Bebeğin tedavisinin Van'da sürdürüleceği öğrenildi.

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