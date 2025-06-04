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Sağlık

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 83 bin 901 sağlık personeli görev yapacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, toplamda 83 bin 901 personelin Kurban Bayramı süresince kentte vatandaşların güvenli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti alabilmesi için görevinin başında olacağını açıkladı.

Berfin Kıraç  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 83 bin 901 sağlık personeli görev yapacak Fotoğraf: Veysel Altun/AA

İstanbul

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla uygulanacak adımları paylaştı.

Kentteki 53 kamu hastanesinde toplam 62 bin 200 sağlık personelinin görev alacağını aktaran Güner, "Acil servislerde görev yapmak üzere 15 bin 467 sağlık personeli planlanmıştır. 112 ve UMKE dahil acil sağlık hizmetleri bünyesinde ise 6 bin 234 sağlık personeli 7/24 esasına göre sahada görev yapacaktır. Toplamda 83 bin 901 personel, Kurban Bayramı süresince İstanbul'da vatandaşların güvenli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti alabilmesi için görevinin başında olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Güner, paylaşımında tüm sağlık çalışanlarına özverili gayretleri için teşekkür ederek, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bayram diledi.

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