Dolar
8.88
Euro
10.25
Altın
1,756.39
ETH/USDT
3,599.50
BTC/USDT
54,028.00
BIST 100
1,396.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Norveç Milli Futbol Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor
logo
Sağlık

İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor çalışma saatleri nedeniyle istifa etti

İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.

Mustafa Deveci   | 07.10.2021
İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor çalışma saatleri nedeniyle istifa etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisine gönderdi.

Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti.

Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Amerikalı firma Kovid-19 ilacını maliyetinin 40 katına satmak istediği için eleştiriliyor
Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi
Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı

Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı

İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor çalışma saatleri nedeniyle istifa etti

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın sırasında 'sessiz ibadetlerini' gerçekleştirdi

İsrailli yetkiliden 'Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirecek bir sonraki ülke Umman olabilir' iddiası

İsrailli yetkiliden 'Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirecek bir sonraki ülke Umman olabilir' iddiası
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail mahkemesinden Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki 'sessiz ibadetine' onay

İsrail mahkemesinden Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki 'sessiz ibadetine' onay