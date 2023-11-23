HIMSS Eurasia 2023 İstanbul'da başladı
Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (Healthcare Information and Management Systems Society-HIMSS) işbirliğiyle düzenlenen "2023 HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarı" İstanbul'da başladı.
İstanbul
Dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yapay zeka ve ileri uygulamaların sergilendiği HIMSS Eurasia 2023, sağlık bilişim firmaları ile kamu, özel sektör, sağlık yöneticileri ve sağlık IT profesyonellerini bir araya getirdi.
Uluslararası kapsamda sağlık bilişimi ve teknoloji alanında işbirliklerine zemin oluşturacak fuara, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci de katıldı.
Birinci, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, dünya sağlığının güncel durumu ve gelecekte karşılaşılacak zorluklara dikkati çekti.
Şehirlerde yaşlı nüfusun artışının sağlık altyapısına olan talebi arttırdığını aktaran Birinci, "Özellikle şehirlerdeki çevresel faktörler, hava ve gürültü kirliliğinin sağlık üzerinde olumsuz etkilerini anlamak ve buna uygun politikalar geliştirmek için çok fazla çaba sarf etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Her canlının sağlığını bütüncül şekilde koruyan "One Health" (Tek Sağlık) bakış açısına değinen Birinci, bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvandan insana geçtiğini ve sağlığın sadece insan sağlığı değil, tüm ekosistemi kapsayan bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kaydetti.
Birinci, temel sağlık hizmetlerine ulaşamayan insanları düşünerek politika geliştirmenin önemli olduğunu belirterek, "Bugün bile dünya genelinde 200 milyon kişi, toplam hane halkı gelirinin yüzde 25'ini sağlığa harcamak zorunda kalıyor. OECD ülkeleri arasında cepten yapılan harcamaların hane halkı gelirine oranı 3,3 iken, Türkiye bu ülkeler arasında 1,4 ile en düşük rakama sahip. Bugün için belki iyi görünebilir ancak artan risklerle birlikte yeni bütçeler veya davranış modelleri geliştirmek zorunda kalabiliriz. Türkiye'nin hem beşeri kaynakları hem de sağlık harcamalarını artırma ihtiyacı bulunuyor. Avrupa hekim sayısını 10 yılda yüzde 15 arttırırken, biz yüzde 38 arttırdık. OECD ülkeleri arasında hekimlerin yüzde 33'ü 55 yaş üstündeyken, bizde bu oran yüzde 15." ifadelerini kullandı.
Birinci, yaşam süresinin dünya genelinde giderek uzadığını ancak insan ömrünün niteliğini de arttırmanın önemli olduğunu vurguladı.
Teknoloji kullanımında son 10 yılda internetten sağlık verisi bakma oranının 3 kat artarak yüzde 18'den 54'e çıktığını aktaran Birinci, dijital araçların bireyin sağlık okuryazarlığını arttırması, hekim ve hasta arasındaki bilgi asimetrisinin de azalması için bir fırsat olduğunu kaydetti.
Çağın yeni petrolünün veri olduğunu ve Türkiye'nin sağlık verisi açısından çok ciddi avantajlara sahip bulunduğunu ifade eden Birinci, veriye dayalı sağlık hizmeti, bilgi ve bilişimle yönetme kültürünün önemine işaret etti.
Fuar cuma gününe kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.