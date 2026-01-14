Dolar
43.17
Euro
50.32
Altın
4,638.05
ETH/USDT
3,331.00
BTC/USDT
95,110.00
BIST 100
12,395.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor

Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi çalışanları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği kentte zorlu kış koşullarında hastaların tıbbi takibini yapıyor.

Sayim Harmancı  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

İl merkezi ve ilçelerde görev yapan Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, büyük bölümü engebeli yapıdan oluşan kentte sisteme kayıtlı hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

Hastane bünyesindeki birimde görevli doktor, hemşire ve sağlık teknikerinden oluşan 4-5 kişilik ekip, çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü şu günlerde de hazırladıkları plan doğrultusunda çalışma yürütüyor.

Tam donanımlı ambulanslarla zorlu araziye sahip bölgede her gün kilometrelerce yol kat eden sağlık görevlileri, kimi zaman da araçların gitmediği noktalara yürüyerek ulaşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentte düzenli olarak 1600 kişinin tıbbi takibini yapan, bu kapsamda geçen yıl 33 bin ziyaret gerçekleştiren ekipler, son olarak karla kaplı Kaymaklı köyünde 89 yaşındaki Hüseyin Uyan'ın kontrollerini gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Ekipte yer alan hemşire Ayşe Bozüyük, AA muhabirine, zorlu coğrafya ve araziye sahip bölgede yaşlı, kronik hastalıkları olanlara ve engelli hastalara sağlık hizmetini ulaştırdıklarını söyledi.

Olumsuzluklara aldırış etmeden evde sağlık hizmetini etkin şekilde sürdürdüklerini belirten Bozüyük, "En zorlu coğrafyalarda dahi vatandaşlarımıza sağlık hizmetini ulaştırmak için görev yapıyoruz. Bugün bulunduğumuz köy, yüksek ve dağlık bir bölgede yer alıyor. Kış şartları burada gerçekten çok ağır. Kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulabiliyor. Yolların kapanması, ulaşımın zorlaşması gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz ancak tüm bu zorluklara rağmen özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve sağlık kuruluşlarına ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz." şeklinde konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Zaman zaman saatler süren zorlu yolculuklardan sonra kırsaldaki hastalara ulaştıklarını ifade eden Bozüyük, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza tedavi, takip ve bakım hizmetini ev ortamında sunuyoruz. Bugün geldiğimiz köydeki hasta da bakıma muhtaç. Bulunduğu yerden dolayı hastaneye gelemiyor. Böyle bir imkanı şu an yok. Bu nedenle doktorumuz ve ekibimizle beraber geldik ve hastanın yerinde muayenesini, tedavisini ve takibini yaptık. İl merkezinde takip ettiğimiz hasta sayısı 418, il genelinde ise 1600 takipli hastamız var. Bu hastalarımıza aktif şekilde hizmet vermekteyiz."

Sağlık hizmetinden yararlanan Uyan da görevlilerin belli aralıklarla köye gelerek kendilerini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Bizi tedavi ediyorlar, ilaç veriyorlar. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bu hizmet çok iyidir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yuvacık ve Gölköy barajlarında su seviyesi son yağışlarla yükseldi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
AYM'den Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'ndaki disiplin cezası hükmüne iptal
Alican Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı
Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uludağ'daki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor

Uludağ'daki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor

Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor

Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı

Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı
Erzurum'da kar ve buzda atlı safari keyfi

Erzurum'da kar ve buzda atlı safari keyfi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet