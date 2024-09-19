Dolar
34.07
Euro
38.15
Altın
2,585.63
ETH/USDT
2,428.60
BTC/USDT
61,890.00
BIST 100
9,881.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Sağlık

Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da sağanak etkili oldu
ULAK Haberleşme Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi ITS’e katılım sağladı
Uzmanlara göre Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılarak sivillere zarar verilmesi uluslararası hukuka aykırı
CANLI- Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'deki fanatik zihin yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor
Uzmanlar, Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsizlerin patlamasına üretim sonrası müdahalenin neden olduğunu değerlendiriyor

Benzer haberler

Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği başvuruları başladı

SGK: Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK arasında nitelikli iş gücü yetiştirme protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK arasında nitelikli iş gücü yetiştirme protokolü imzalandı
Bakan Işıkhan: Yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz

Bakan Işıkhan: Yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz
İŞKUR 2024'te 1 milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu

İŞKUR 2024'te 1 milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet