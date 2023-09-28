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Sağlık

Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıldığı günden itibaren 5 milyondan fazla hastaya hizmet sunan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 1. yılını kutladı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 1 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılan Etlik Şehir Hastanesi'nde sunulan hizmetlere ilişkin video paylaştı.

Paylaşımında Etlik Şehir Hastanesi'nin hizmette 1. yılını tamamladığını aktaran Koca, "Sağlık için nice yıllara." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın yer verdiği videodaki bilgilere göre, Etlik Şehir Hastanesi bugüne kadar 5 milyon 16 bin 501 hasta başvurusu aldı. 118 bin 32 hasta yatarak tedavi edilirken, hastanede 81 bin 809 ameliyat gerçekleştirildi, 39 hasta helikopter ambulansla hastaneye transfer edildi.

Hastanede, toplam 20 bin 533 depremzedeye tedavi hizmeti verilirken, 54 depremzedenin protez uygulaması yapıldı. 3 bin 455 seans hiperbarik oksijen tedavisi, 143 robotik cerrahi ameliyatı, 33 kemik iliği nakli, 6 bin 939 koroner anjiyo operasyonu da hastanenin 1 yıllık sürecinde sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

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