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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü: 2023'te 8,2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023'te dünya genelinde 8,2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konulduğunu söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Dünya Sağlık Örgütü: 2023'te 8,2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Cenevre

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün tüberküloz hastalığıyla ilgili yıllık raporunu yayınladığını kaydeden Ghebreyesus, "2023'te 8,2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu." dedi.

Ghebreyesus, bunun, DSÖ'nün 1995'te, küresel tüberküloz durumunu takip etmeye başlamasından bu yana kaydedilen "en yüksek" sayı olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının neden olduğu aksaklıkların ardından önleme, teşhis ve tedavi hizmetlerine erişimin iyileşmeye devam ettiğini aktaran Ghebreyesus, tüberküloza bağlı can kaybı sayısında üst üste ikinci yıl düşüş yaşandığını ifade etti.

"50 binden fazla kişi, M çiçeği virüsüne karşı aşılandı"

Ghebreyesus, Afrika'da görülen M çiçeği (Mpox) virüsü vakalarına da değinerek, "Şu ana kadar, ABD ve Avrupa Komisyonu'nun bağışları sayesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'da 50 binden fazla kişi, M çiçeği virüsüne karşı aşılandı." dedi.

2024'ün sonuna kadar virüsün görüldüğü Afrika ülkelerine 6 milyon doz aşının ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydeden Ghebreyesus, bu aşıların, kapsamlı küresel ve kıtasal stratejinin bir parçası olarak aşamalı bir yaklaşımla kullanılacağını dile getirdi.


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