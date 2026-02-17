Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şelaleler, son günlerdeki yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı.
Hakkari
İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kar eridi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sağanak ve kar suyunun etkisiyle dağlık alandaki şelaleler de yeniden akmaya başladı.
Kayalıkların arasından süzülerek güzel görüntü oluşturan şelaleler, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.