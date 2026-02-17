Dolar
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şelaleler, son günlerdeki yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı.

Sıraç Karadeniz  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Hakkari

İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kar eridi.

Sağanak ve kar suyunun etkisiyle dağlık alandaki şelaleler de yeniden akmaya başladı.

Kayalıkların arasından süzülerek güzel görüntü oluşturan şelaleler, dronla görüntülendi.

