Dolar
43.73
Euro
51.81
Altın
4,920.83
ETH/USDT
1,977.80
BTC/USDT
68,252.00
BIST 100
14,347.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
logo
Gündem

Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu

Gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvuru yaptı.

Orhan Onur Gemici  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında duyurulan Ulusal Staj Programı başvuruları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde yürütülen programla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve staj imkanlarının tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" sloganıyla üniversite gençlerini staj imkanına kavuşturan programa, bugüne kadar 252 bin öğrenci başvurdu.

Üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla buluşmasına güçlü bir zemin sunan programa başvurular, "ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" internet sitesinden 16 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

İşverenler, adaylara staj teklifi yapacak

Başvuruların sona ermesinin ardından adayların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performansı, becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları oluşturulacak.

İşverenler, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden sadece söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden adaylara staj teklifi gönderecek.

Başvuru şartları

Ulusal Staj Programı'na 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olanlar) başvurabiliyor.

Başvuru yapacak adayların, Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olma şartı aranıyor.

Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora adayları da Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olma koşuluyla programa başvuru yapabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek için okula devamlılığının sağlanması öneriliyor
Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekiplerle tespit ediliyor
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu

Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet