Dünya

DSÖ'den, 2026'da en acil durumdaki sağlık harcamaları için 1 milyar dolarlık yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durum Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu, "DSÖ, 2026'da dünyanın en ciddi acil durumlarında temel sağlık hizmetlerini sürdürmek için 1 milyar dolar yardım çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
DSÖ'den, 2026'da en acil durumdaki sağlık harcamaları için 1 milyar dolarlık yardım çağrısı

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durum Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 250 milyon kişinin, en temel ihtiyaçlardan yoksun bırakan insani krizler yaşadığına değinen Ihekweazu, bu kişilerin güvenlik, barınma ve sağlık hizmetlerine erişemediğini söyledi.

Ihekweazu, "Bu ortamlarda, yaralanmalar, salgın hastalıklar, yetersiz beslenme veya tedavi edilmemiş kronik hastalıklar nedeniyle sağlık ihtiyaçları artıyor ancak sağlık hizmetlerine erişim azalıyor. DSÖ, 2026'da dünyanın en ciddi acil durumlarında temel sağlık hizmetlerini sürdürmek için 1 milyar dolar yardım çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bu fonun, Gazze ve Orta Doğu, Sudan, Ukrayna, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti ve Myanmar dahil 36 acil durumdaki sağlık müdahalesini destekleyeceğini vurgulayan Ihekweazu, ihtiyaçların nasıl karşılanacağı konusunda büyük endişe yaşadıklarını kaydetti.

Ihekweazu, "2025, zaten son derece zor bir yıldı. Küresel fon kesintileri, 22 insani yardım bölgesindeki 6 bin 700 sağlık tesisinin kapanmasına veya hizmetlerinin azaltılmasına yol açarak 53 milyon insanı sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktı. Zor durumda yaşayan aileler, yiyecek mi yoksa ilaç mı alacakları gibi kararlarla karşı karşıya kalıyor. İnsanlar asla bu seçimleri yapmak zorunda kalmamalı. Bu nedenle bugün ülkelerin ve insanların sağduyusuna sesleniyor ve onlardan daha sağlıklı, daha güvenli bir dünyaya yatırım yapmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

