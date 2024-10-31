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Sağlık

DSÖ, İsrail ordusunun Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olan Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı.

Muhammet İkbal Arslan  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
DSÖ, İsrail ordusunun Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsrail ordusu tarafından bu sabah Kemal Advan Hastanesi'ne gerçekleştirilen ve bazı hastane personelinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınayan Ghebreyesus, "Hastane, (İsrail ordusu tarafından) son kuşatmanın ardından neredeyse hiç hizmet vermiyor. Son saldırı hastaların hayatlarını ciddi şekilde riske atıyor. Gazze'nin kuzeyindeki sağlık durumu korkunç." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, herkese hastaneleri koruma ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyma çağırısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olan Kemal Advan Hastanesi'nde, bölgede eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katı vurduğu bildirilmişti.

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