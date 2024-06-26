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Sağlık

DSÖ: 1,8 milyar yetişkin yeterince fiziksel aktivite yapmadığı için hastalık riski altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyar yetişkinin yeterli fiziksel aktivite yapmadığı için hastalık riski altında olduğunu bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
DSÖ: 1,8 milyar yetişkin yeterince fiziksel aktivite yapmadığı için hastalık riski altında

Ankara

DSÖ, küresel fiziksel aktivite ve egzersiz oranlarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, 2022 yılında dünya genelindeki yetişkinlerin neredeyse üçte birine tekabül eden 1,8 milyar kişinin, yeterli seviyede fiziksel aktivite yapmadığı belirtildi.

Yetişkinlerdeki hareketsizlik oranının 2010-2022 yıllarında yüzde 5 arttığı ifade edilen raporda, artış bu şekilde devam ederse hareketsizlik seviyesinin 2030 yılına kadar yüzde 35'e yükseleceği kaydedildi.

Raporda, hareketsizliğin yetişkinlerde kalp krizi, felç, tip 2 diyabet, bunama ve kanser gibi hastalıklara yol açtığı vurgulandı.

Kadınlar erkeklerden daha hareketsiz

Raporda, küresel olarak kadınlarda hareketsizlik oranı yüzde 34 iken erkeklerde yüzde 29 olduğu ve bazı ülkelerde bu farkın yüzde 20'yi bulduğu ifade edildi.

60 yaş üstü kişilerin diğer yetişkinlere kıyasla daha hareketsiz olduğu belirtilen raporda, yaşlıların fiziksel aktivite yapmasının önemi vurgulandı.

Raporda, en yüksek fiziksel hareketsizlik oranının yüzde 48 ile Asya Pasifik bölgesinde görüldüğü, bunu yüzde 45 ile Güney Asya'nın takip ettiği kaydedildi.

Hareketsizlik seviyesinin Batı ülkelerinde yüzde 28 olurken Okyanusya'da yüzde 14 olarak belirlendiği aktarılan raporda, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Buna göre, Ghebreyesus, hareketsizlik seviyesindeki artışı durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Örgüt, yetişkinlerin haftada 150 dakika orta seviyede veya 75 dakika ileri seviyede fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

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