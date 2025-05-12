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Sağlık

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: Afrika'da görevli hemşirelerin yüzde 42'si göç etmeyi planlıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi Direktör Vekili Dr. Chikwe Ihekweazu, kıtada görev yapan hemşirelerin yüzde 42'sinin yurt dışına göç etmeyi planladıklarını bildirdi.

Adam Abu-bashal  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
DSÖ Afrika Bölge Ofisi: Afrika'da görevli hemşirelerin yüzde 42'si göç etmeyi planlıyor

Abuja

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi Direktör Vekili Dr. Chikwe Ihekweazu, "12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü" kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'da görevli olanların yurt dışına gitmek istemeleri nedeniyle kıtadaki hemşire krizinin derinleştiğini belirtti.

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Kıtada görevli hemşirelerin yüzde 42'sinin yurt dışına göç etmeyi planladığını kaydeden Ihekweazu, bu eğilimin zaten kırılgan olan sağlık sistemini daha da zayıflatacağı uyarısında bulundu.

"Hemşireler, sağlık sistemlerimizin bel kemiğidir ancak neredeyse yarısı daha iyi ücret, güvenli çalışma koşulları için başka ülkelere gitmeyi düşünüyor." ifadesini kullanan Ihekweazu, bu eğilimin sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlıkta eşitliği tehdit ettiğini vurguladı.

Ihekweazu, 2025 Hemşireler Günü temasının "Hemşirelerimiz, Geleceğimiz: Hemşirelere Değer Vermek, Sağlık Sistemlerini ve Ekonomileri Güçlendirir" olduğunu hatırlatarak, hemşirelerin desteklenmesi ve mesleki yatırımların artırılması çağrısında bulundu.

Afrika'da sayı artsa da oran düşük

DSÖ'nün yayımladığı 2025 Dünya Hemşirelik Raporu'na göre, dünya genelindeki hemşire sayısı 29,8 milyona ulaştı. Bu hemşirelerin yüzde 80'i dünya nüfusunun sadece yüzde 49'una hizmet veriyor.

2018'de 900 bin olan Afrika'daki hemşire sayısı, 2023'te 1,7 milyona yükseldi ancak kıta hala dünyada kişi başına düşen hemşire sayısının en düşük olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Afrika'da 100 bin kişiye sadece 14,1 hemşire düşüyor. Bu oran, Afrika'nın hemşire sayısı açısından yüksek gelirli ülkelerin oldukça gerisinde olduğuna işaret ediyor.

Hemşireler, 2030 yılına kadar bölgede öngörülen 6,1 milyon sağlık çalışanı açığının yüzde 66'sını oluşturuyor. Bu durum, başta anne-çocuk sağlığı ve kronik hastalık bakımından temel sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlıyor.

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