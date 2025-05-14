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Dünya

UNICEF raporu: Kovid-19 salgını, çatışmalar, iklim krizi birçok ülkede çocukların hayatını olumsuz etkiledi

UNICEF'in raporu, Kovid-19 salgını, çatışmalar, nüfus hareketlilikleri, dijital gelişmeler ve iklim değişikliğinin pek çok ülkede çocukların hayatını, akademik becerilerini ve sağlıklarını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Emirhan Demir  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
UNICEF raporu: Kovid-19 salgını, çatışmalar, iklim krizi birçok ülkede çocukların hayatını olumsuz etkiledi

Ankara

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların bedensel ve zihinsel sağlığı ile akademik ve sosyal becerilerinin 2018-2022 yıllarındaki değişimine ilişkin Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) üyesi olan 43 ülkeden derlediği verilerle rapor yayımladı.

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Raporda, Kovid-19 salgınının, çatışmaların, nüfus değişimlerinin, dijital gelişmelerin yaşandığı ve iklim krizinin derinleştiği 2018-2022 yıllarında pek çok ülkedeki çocukların hayat memnuniyetlerinde ve akademik becerilerinde düşüş, obezite oranlarında ise artış olduğu kaydedildi.

Bu ülkelerde 10-19 yaşlarındaki yaklaşık her 6 çocuktan birinin mental sağlık sorunuyla mücadele ettiği belirlenen raporda, yetişkinlikteki mental sağlık sorunlarının yarıya yakınının çocuklukta başladığı ifade edildi.

Raporda, günde 7 saatten fazla sosyal medyada vakit geçiren çocukların, hayatlarından ortalamanın altında memnuniyet duyduğu belirtildi.

Okulların Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre kapalı kaldığı ülkelerde öğrencilerin, akademik olarak normalde olmaları gereken seviyenin 9 ila 12 ay gerisinde kaldığı açıklanan raporda, öğrencilerin okuma ve matematik becerilerinin ise 2018'den 2022'ye yüzde 5'ten fazla düştüğü aktarıldı.

Raporda, 5 yıllık süreçte çocuklukların obezite oranlarının ülkelerin üçte birinde artmaya devam ederken sadece İtalya ve Portekiz'de önemli bir şekilde azaldığı belirlendi.

Ayrıca, raporda, ülkelerin çoğunda doğum oranlarındaki düşüş sonucu çocukların toplam nüfus içinde giderek küçülen bir azınlık haline geldiği kaydedildi.

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