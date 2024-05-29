Dolar
32.24
Euro
34.96
Altın
2,346.13
ETH/USDT
3,814.50
BTC/USDT
67,848.00
BIST 100
10,630.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da ‘’TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'’nde konuşuyor
logo
Sağlık

Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla

İsveç'te yapılan araştırmada, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya konuldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla

Ankara

İsveç'teki Lund Üniversitesinde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.

Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.

Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.

Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü hüzün dolu günleri gözyaşlarıyla anlattı
ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanıyor
Adalet Bakanı Tunç: (Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme) Taslak çalışma Meclis grubumuzda
Bakan Göktaş: Gazze'de ölen kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 katı

Benzer haberler

Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla

Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüzde 21 daha fazla

Türk bilim insanları prostatta mikroplastik tespit etti

68 yaşındaki kanser hastası "kişiselleştirilmiş tedavi"yle sağlığına kavuştu

Galatasaray'ın şampiyonluğu yurt dışında kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu yurt dışında kutlandı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi
Genç bilim insanı Melisa Çetinkaya, kanser araştırmalarıyla Oxford'a uzandı

Genç bilim insanı Melisa Çetinkaya, kanser araştırmalarıyla Oxford'a uzandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet