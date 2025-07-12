Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,945.10
BTC/USDT
117,603.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İsveç ve Almanya'da protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti, İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen protestoda ise polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

Atila Altuntaş/Erbil Başay  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İsveç ve Almanya'da protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm/Berlin

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hükümetin İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Filistin'e özgürlük, katil Netanyahu " sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren Avustralyalı Damian Ridgwell, AA muhabirine, "Avustralya'nın Sydney kentinde Filistin'i Destekleyenler derneğine üye bir aktivistim. Sydney'de, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı gelen birçok protestonun düzenleyicisiyim." dedi.

İsrail'in yaptığı soykırımı durdurmak için küresel alanda faaliyet yürüttüklerini belirten Ridgwell, "Siyonist İsrail'in soykırımı durdurması için küresel bir hareketin parçası olarak bugün Stockholm'deyim. Nehirden, denize Filistin mutlaka özgür olacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi de 2 yıldır Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için İsveç medyasında hedef gösterildiğini söyledi.

İsveç'te devlet memuru ve aktivist olduğunu aktaran Hashimi, şunları kaydetti:

"İsveç'te ifade özgürlüğü çerçevesinde Filistin'e verdiğim destek yüzünden İsveç'in en büyük gazetesi Dagens Nyheter'de devlet memurluğumdan atılmam için hedef gösterildim. Bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Bence devlet memurlarını ve iş verenleri Filistin'e yönelik devam eden soykırımı protesto etmemeleri için korkutmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, korkmayacağız. İsveç'te ifade özgürlüğü var. Medya baskısına boyun eğilmemesini istiyorum. Çünkü soykırım tam anlamıyla devam ediyor. Soykırımın devam ettiğini sadece ben söylemiyorum. Uluslararası insan hakları örgütleri de söylüyor."


Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Almanya

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yüzlerce kişi Neptun Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Bu savaş değil, soykırımdır", "Boykot İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze'de çocuklar yaşamak istiyor", "İsrail çocukları öldürüyor" ve "Terörist İsrail" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis eylemde birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Polisin gözaltılar sırasında orantısız güç kullanması dikkati çekerken emniyet güçlerinin sert müdahalesi sırasında eyleme katılan bir kadın ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk tıbbı müdahalede bulunmasının ardından sedyeyle ambulansa konulan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapıkule'de sezonun en hareketli günü yaşandı
Kırklareli'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya ilişkin konuştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

İsrail basınına göre ABD, Gazze'de İsrail işgalinin sürmesi konusunun daha sonra görüşülmesini istedi

İsrail basınına göre ABD, Gazze'de İsrail işgalinin sürmesi konusunun daha sonra görüşülmesini istedi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları İsveç ve Almanya'da protesto edildi

İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi

Yardım dağıtım noktasına giderken İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli çocuk, eski günlerin özlemiyle yaşıyor

Yardım dağıtım noktasına giderken İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli çocuk, eski günlerin özlemiyle yaşıyor
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 57 bin 882'ye çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 57 bin 882'ye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet