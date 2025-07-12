Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,933.10
BTC/USDT
117,366.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, kendisini eleştiren ABD'li eski talk showcuyu vatandaşlıktan çıkarmayı düşündüğünü belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren Amerikalı eski talk showcu Rosie O'Donnell'ı ABD vatandaşlığından çıkarmayı düşündüğünü ifade etti.

Islam Doğru  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Trump, kendisini eleştiren ABD'li eski talk showcuyu vatandaşlıktan çıkarmayı düşündüğünü belirtti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine tepki olarak İrlanda'ya taşınan O'Donnell'ı "insanlık için bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Trump, O'Donnell için "Büyük ülkemizin çıkarlarına uygun olmaması nedeniyle vatandaşlığını elinden almayı ciddi olarak düşünüyorum." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, eğer İrlanda isterse O'Donnell'ın orada kalmaya devam edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump daha siyasete atılmadan aralarındaki husumetin basına yansıdığı bilinen O'Donnell, Trump bu yıl yeniden göreve geldikten sonra ailesiyle İrlanda'ya taşınmış ve bir TikTok videosunda "ABD'de tüm vatandaşların eşit haklara sahip olması güvence altına alındığında, geri dönmeyi düşüneceğiz." demişti.

O'Donnell, sosyal medya platformlarından Trump'ı eleştirmeyi sürdürmüş, Texas'ta 4 Temmuz'da meydana gelen ölümcül sel felaketine işaret ederek, Trump'ın "korkunç kararlarıyla" "bu ülkeyi tehlikeye attığını" savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya ilişkin konuştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için çalışıyoruz

Benzer haberler

Trump, kendisini eleştiren ABD'li eski talk showcuyu vatandaşlıktan çıkarmayı düşündüğünü belirtti

Trump, kendisini eleştiren ABD'li eski talk showcuyu vatandaşlıktan çıkarmayı düşündüğünü belirtti

ABD Başkanı Trump, AB ve Meksika mallarına yüzde 30 tarife uygulanacağını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'ü aşkın personelini işten çıkardı

Trump, sel felaketinden etkilenen Texas'ta incelemelerde bulundu

Trump, sel felaketinden etkilenen Texas'ta incelemelerde bulundu
Küresel sistemde dolarsızlaşma hız kazanıyor

Küresel sistemde dolarsızlaşma hız kazanıyor
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya silahları NATO üzerinden göndereceklerini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya silahları NATO üzerinden göndereceklerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet