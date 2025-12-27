Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,922.00
BTC/USDT
87,420.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Diyalize mahkum olmaktan annesinin bağışladığı böbrekle kurtuldu

Bursa'da hipertansiyon rahatsızlığının ardından böbrek yetmezliği teşhisi konulan 25 yaşındaki Yusuf Akın, annesinden yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Burcu İnanır  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Diyalize mahkum olmaktan annesinin bağışladığı böbrekle kurtuldu Fotoğraf: Burcu İnanır/AA

Bursa

Akın, 20 yaşındayken bir bayram ziyaretinde yakınlarının yaptığı ölçüm sırasında tansiyonunun yüksek olduğunu fark etti.

Bunun üzerine hastaneye başvuran genç, hipertansiyon rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Daha sonra Akın'a 3 yıllık ilaç tedavisinin ardından böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yusuf Akın, 4 aylık diyaliz sürecinden sonra geçen yıl nisan ayında annesinden yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu.

Bir şirkette şehir plancısı olarak çalışan Akın, hayatını annesinin bağışladığı böbrekle sağlıklı şekilde sürdürüyor.

Akın, AA muhabirine, hipertansiyon nedeniyle tedavi gördüğü 3 yıllık süreçte üniversite öğrenimine devam ettiğini kaydetti.

Rahatsızlığı nedeniyle akranları kadar aktif yaşantıya sahip olamadığını anlatan Akın, söz konusu dönemde psikolojik olarak zor zamanlar yaşadığını belirtti.

Fiziksel sorunlar da yaşadığını dile getiren Akın, "Rahatsızlığım nedeniyle zor dönemler geçirdim. Hatta iştahsızlıktan dolayı bir süre çok fazla kilo kaybı ve bunun da getirdiği psikolojik etkenler oldu. Bunlar negatif yönleriydi. Bunlardan çok fazla etkilendim." dedi.

Akın, bu süreçte aile üyelerinin ve arkadaşlarının desteğini gördüğünü söyledi.

Mezuniyetinin ardından böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmeye başladığını ifade eden Akın, 4 ay boyunca diyalize bağımlı kaldığını kaydetti.

Yusuf Akın, annesinin yaklaşık 2 yıl önce donör olmasının ardından başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

"Normal birey kadar sağlıklıyım"

Nakil sonrasında kontrol ve ilaç tedavilerinin devam ettiğini anlatan Akın, ilaçların düzenli kullanımının çok önemli olduğunu, alarm kurarak ilaç saatlerini takip ettiğini söyledi.

Akın, normal yaşantısına döndüğünü ifade ederek, "Şu anda harita firmasında profesyonel olarak tam zamanlı çalışıyorum. Şantiyeye de gidiyorum, ofisteki kamu işlerini de evrak işlerini de takip ediyorum. Nakil sonrası normal bir birey kadar sağlıklı olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Anne Ayşen Akın da (52) diyaliz sürecinin başlamasının ardından böbrek nakli için araştırmalara başladıklarını anlattı.

Oğluyla kan gruplarının uyduğunu bildiği için bir saniye bile düşünmeden donör olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Aşı olmaktan bile korkardım. 'Anneciğim hiç düşünme kanımız uyduğu sürece.' dedim. Ben onu zaten kanımla beslemişim, bir tane organımı vermişim hiçbir önemi yok. Önemli olan onun sağlığıydı. Çok şükür bugünleri de gördük. Böbreğim oğlumla uyuştu ve çalıştı. Yeniden bir hayat vermek, can vermek çok farklı şeyler. Bunu tabii ki herkes anlayamaz ancak yaşayanlar daha iyi bilir."

Akın, nakilden sonra günlük yaşamında değişiklik olmadığının altını çizdi.

Organ bağışı konusunda insanların yakınlarına vasiyet etmesi gerektiğinin altını çizen Akın, herkesi bağış yapmaya davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalarda sona gelindi
Çocuklara 3 yaşından itibaren afet eğitimi önerisi
Türkiye'de çevre alanında 2025 böyle geçti
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Çocuklara 3 yaşından itibaren afet eğitimi önerisi

Çocuklara 3 yaşından itibaren afet eğitimi önerisi

Diyalize mahkum olmaktan annesinin bağışladığı böbrekle kurtuldu

Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü

Hafta sonu kar beklenen Uludağ'ın yılbaşına yüzde 100 dolulukla gireceği öngörülüyor

Hafta sonu kar beklenen Uludağ'ın yılbaşına yüzde 100 dolulukla gireceği öngörülüyor

BUDO'nun yarınki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun yarınki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze için kermes düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Gazze için kermes düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet