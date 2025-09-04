Dolar
41.17
Euro
48.03
Altın
3,542.73
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,806.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek.
logo
Sağlık

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası'yla 14 bin 905 hekimin ataması yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurası'yla 14 bin 905 hekimin görev yerinin belirlendiğini bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası'yla 14 bin 905 hekimin ataması yapıldı

Ankara

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) Kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Kuraya 1.724'ü uzman tabip ve 13.181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor, sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski eylülün ilk yarısında da devam ediyor

Benzer haberler

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası'yla 14 bin 905 hekimin ataması yapıldı

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası'yla 14 bin 905 hekimin ataması yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet