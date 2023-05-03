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Sağlık

Depremzedelerin protez ve ortez tedavilerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde yapılan giderler, genel sağlık sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar için İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Selma Kasap  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Depremzedelerin protez ve ortez tedavilerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Depremlere bağlı olarak vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı oluşanlara uygulanan protez ve ortez tedavisinin giderleri devlet tarafından karşılanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar, 6 Şubat'ta yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremlere bağlı olarak vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı oluşanları kapsıyor.

Depremzedelerin sağlık kurulu raporuyla rehabilitasyon süreçlerinde ihtiyaç duydukları, yaralanma seviyesine göre ilk kez kullanacakları eksternal alt-üst ekstremite gövde protez ve ortezler ile buna yönelik tedavi giderlerinin karşılanması, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde yapılan giderler, genel sağlık sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar içinse İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak.

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