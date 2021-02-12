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Sağlık

ÇÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe'den 'balon balığı yemeyin' uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Sebe, balon balığı tüketilmemesi uyarısında bulunarak, "Balık, 'tetrodotoksin' dediğimiz bir zehir içeriyor. İç organlarına dokunulması, solutulması bile çok zehirli, ölümcül olabiliyor." dedi.

İsmihan Özgüven   | 12.02.2021
ÇÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe'den 'balon balığı yemeyin' uyarısı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Adana

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, balon balığı tüketilmemesi uyarısında bulunarak, "Balık, 'tetrodotoksin' dediğimiz bir zehir içeriyor. İç organlarına dokunulması, solutulması bile çok zehirli, ölümcül olabiliyor." dedi.

Sebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine zaman zaman balon balığı zehirlenmeleriyle ilgili vakalar geldiğini söyledi.

Balon balığının çok güçlü bir zehrinin bulunduğunu vurgulayan Sebe, "Balık, 'tetrodotoksin' dediğimiz bir zehir içeriyor. İç organlarına dokunulması, solutulması bile çok zehirli, ölümcül olabiliyor. Alınan doza bağlı olarak hastada klinik belirtiler oluşturuyor. Eğer çok miktarda tüketildiyse dakikalar içerisinde ölüme neden olabiliyor." diye konuştu.

Sebe, balon balığı zehrini önleyen veya yok eden bir madde bulunmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu balığa kesinlikle dokunmamak lazım. Yakalandığı zaman çevreye atılmaması gerekiyor, imha edilmesi gerekiyor. Diğer canlılar da kedi, köpek olsun ya da insanlar bunu tükettiğinde kesinlikle ölüme neden olabiliyor. İç organlarına dokunulması da yenmese bile zehirli. Çok güçlü bir zehri olan balık. 'Tetrodotoksin' içeriyor, kesinlikle dokunulmaması gereken bir balık."

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