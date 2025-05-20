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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddeti sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve bakan yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, ilgili birim amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddeti sadece o kadına değil, devletimize, milletimize, insanlığa ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummayız. Bunu affetmeyiz. Bunu kabullenmeyiz. Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir."

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