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Sağlık

Çok çocuklu ailelerdeki kardeşler daha fazla ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir

Çin ve ABD'de yapılan bir araştırmada, çok çocuklu ailelerdeki kardeşlerin daha fazla ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalabildiği tespit edildi.

Nuri Aydın  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Çok çocuklu ailelerdeki kardeşler daha fazla ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir

Ankara

The Week Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, Çin ve ABD'deki çocuklardaki kardeş sayısı ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Yaş ortalaması 14 olan öğrenciler arasında yapılan araştırmada, her iki ülkedeki araştırmacılar, çocuklara ruh sağlığıyla ilgili bir dizi soru yöneltti.

Araştırmada, Çin ve ABD'de, kardeşi olmayan ya da bir kardeşi olan çocukların daha fazla kardeşi olanlara göre daha iyi ruh sağlığına sahip olduğu saptandı.

Öte yandan, üvey kardeşi olanların da olmayanlara göre daha fazla ruh sağlığı sorunu yaşadığı görüldü.

Araştırmada, ayrıca, yaş farkının az olduğu kardeşlerde de ruh sağlığı sorunlarının daha belirgin olduğu kaydedildi.

Bilim insanlarından Dr. Doug Downey, bulgulara dair yaptığı değerlendirmede, "Ebeveyn kaynaklarını bir pasta gibi düşünürseniz, bir çocuk tüm pastayı (ilgisini ve kaynaklarını) alıyor demektir. Ancak daha fazla kardeş olduğunda, her çocuk ebeveynlerinden daha az kaynak ve ilgi görür ve bunun ruh sağlıkları üzerinde bir etkisi olabilir." ifadelerini kullandı.

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