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Sağlık

BioNTech’ten mRNA teknolojisiyle kanser tedavileri için İngiltere ile ortaklık

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, mRNA teknolojisiyle kişiselleştirilmiş kanser tedavileri için İngiliz hükümetiyle anlaşma imzaladığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 06.01.2023
BioNTech’ten mRNA teknolojisiyle kanser tedavileri için İngiltere ile ortaklık

Berlin

BioNTech'ten yapılan açıklamada, İngiltere'de kanser tedavisi için bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulması için İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2030 yılına kadar mRNA kanser immünoterapileri ile 10 bin kadar kanser hastasının klinik deneylerde tedavi edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

2023'ün ikinci yarısında ilk kanser hastasının klinik deneylere dahil edilmesinin planlandığının ifade edildiği açıklamada, BioNTech'in, ülkenin Cambridge şehrinde 70'ten fazla bilim insanının istihdam edileceği bir AR-GE merkezi açacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiltere ile varılan anlaşmanın Kovid-19 pandemisinden alınan derslerin bir sonucu olduğunu belirterek, “İş birliği, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türleri ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine odaklanacak.” ifadesini kullandı.

BioNTech, 23 Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, , Kovid-19 aşısını üretmek için kullanılan mRNA teknolojisiyle sıtma aşısının klinik deneylerine başlandığını bildirmişti.

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