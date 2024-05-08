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Sağlık

Bilkent Şehir Hastanesinden "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde, "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

Ömer Olcay  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Bilkent Şehir Hastanesinden "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliğinden, sosyal medya platformlarında yer alan hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde asistan hekimlerin rutin ve ayda 8'i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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