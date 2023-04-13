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Sağlık

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknik, Parkinson'un erken teşhisini mümkün kılabilir

Bilim insanları, halk arasında "yaşlılık hastalığı" olarak bilinen Parkinson'un daha erken teşhisine olanak sağlayacak yeni bir teknik geliştirdi.

Şeyma Uzundere  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknik, Parkinson'un erken teşhisini mümkün kılabilir

Ankara

Global Post'un haberine göre, ABD'li bilim insanları, Parkinson hastalarının beyinlerinde kümelenen alfa-sinüklein proteini kopyalayıp analiz eden "αSyn-SAA" isimli yeni bir teknik geliştirdi.

Çalışmaya Parkinson hastaları, hastalık riski taşıyanlar ve kontrol grubunun olduğu 1100'den fazla kişi katıldı.

"αSyn-SAA" tekniği ile beyin omurilik sıvısı örnekleri alınan hastaların yüzde 88'inde pozitif sonuç elde edildi.

Buna karşılık, yeni tekniğin Parkinson hastalığının bazı türleri ile bağlantılı "LRRK2" gen varyantını taşıyan hastalarda daha az başarılı olduğu ve hastaların yüzde 68'ine teşhis konulabildiği kaydedildi.

Lancet dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı, Pennsylvania Üniversitesinden Andrew Siderowf, geliştirdikleri tekniğin hastalığın daha erken teşhisine imkan verebileceğini belirtti.

Araştırmaya katılmayan ancak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Almanya'daki Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesinde nörolog Daniela Berg ve Christine Klein, yeni tekniğin Parkinson hastalığının teşhisinde, araştırılmasında ve tedavisinde "çığır açıcı" olabileceğini söyledi.

Alzheimer'dan sonra dünya genelindeki en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan olan Parkinson, 10 milyona yakın kişinin hayatını etkiliyor.

Henüz tedavisi olmayan hastalığın teşhisi için herhangi bir test yapılmıyor.

Doktorların ancak semptomların görünmesiyle teşhis edebildiği Parkinson’un başlamasında veya ilerlemesinde, beyin hücrelerindeki protein birikimlerinin etkili olduğu biliniyor.

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