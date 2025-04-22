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Teknoloji

Bilim insanları, uzayda gıda üretiminin mümkün olup olmadığını test ediyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından finanse edilen yeni bir araştırma kapsamında, bilim insanları uzayda hücrelerden gıda üretiminin mümkün olup olmadığını test ediyor.

Nuri Aydın  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Bilim insanları, uzayda gıda üretiminin mümkün olup olmadığını test ediyor

İstanbul

BBC'nin haberine göre, ESA'nın desteğiyle yürütülen söz konusu projede, yerçekiminin az olduğu ve radyasyon seviyesinin yüksek olduğu uzay ortamında laboratuvar üretimi gıdaların yetiştirilip yetiştirilemeyeceğine dair araştırmalar yapılıyor.

Araştırma kapsamında, astronot başına günlük 20 bin sterline kadar çıkabilen beslenme maliyetlerinin azaltılması hedeflenirken, bilim insanlarının çalışmalarının olumlu sonuç vermesi halinde, astronotlar yakın gelecekte biftek, püre ve tatlı gibi yiyecekleri doğrudan uzayda laboratuvar ortamında üretebilecek.

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Projede kullanılan "biyoreaktör" isimli sistemin; protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel besin maddelerini hücrelerden üretip, bunları gerçek gıdaya dönüştürmesi hedefleniyor.

Imperial College Londra'daki Bezos Sürdürülebilir Proteinler Merkezi'nde geliştirilen sistemin, geleneksel tarıma göre daha az kaynak tükettiği ve çevreye daha az zarar verdiği belirtiliyor.

Deneyler kapsamında, uzayda test edilmek üzere daha küçük ölçekli bir biyoreaktör, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderilirken, bu sistem ESA'nın ilk ticari geri dönüş uydusu Phoenix ile dünyaya geri getirilecek.

İngiltere merkezli Frontier Space şirketinin CEO'su ve kurucusu Dr. Aqeel Shamsul, bu çalışmanın iki yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda küçük çaplı bir gıda üretim tesisi kurulmasının ilk adımı olduğunu belirterek, "Hayalimiz, uzayda ve Ay'da üretim tesisleri kurmak." ifadesini kullandı.

Shamsul, ayrıca, insanların uzayda kalıcı olarak yaşayabilmesi için bu tür teknolojilerin şart olduğuna işaret etti.

İngiltere'nin ilk astronotu Helen Sharman da uzayda daha çeşitli ve besleyici gıdaların elde edilmesinin önemine dikkati çekerek, bu tür gıdaların, uzun süreli görevlerde astronotların sağlığını korumak ve kilo kaybını önlemek açısından kritik rol oynayabileceğini ifade etti.

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