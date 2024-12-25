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Sağlık

Bakan Memişoğlu: Suriye Sağlık Bakanına telefon görüşmemizde her türlü desteğimizi, yardım edeceğimizi ilettik

Sağlık Bakanı Memişoğlu "Suriye Sağlık Bakanımızla dün bir telefon görüşmesi yaptık. Çok faydalı, çok yararlı oldu. Aynı zamanda sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi, yardım edeceğimizi kendilerine ilettik." dedi.

Duygu Yener, Seval Ocak  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Bakan Memişoğlu: Suriye Sağlık Bakanına telefon görüşmemizde her türlü desteğimizi, yardım edeceğimizi ilettik

TBMM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye ile ilişkilerin geliştiği bu dönemde Bakanlık olarak attıkları adımların sorulması üzerine Memişoğlu, şunları söyledi:

"Suriye Sağlık Bakanımızla dün bir telefon görüşmesi yaptık. Çok faydalı, yararlı oldu. Hayırlı olsun dileklerimizi, Suriye'nin özgürleşmesinden çok memnun olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi, yardım edeceğimizi kendilerine ilettik. Çok memnun oldular, onlar da bir an önce bu koordinasyonun sağlanıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alması için çalıştıklarını ve bizim de yardımlarımızdan çok memnun olduklarını söylediler. Elimizden geleni yapacağız, sağlıkla ilgili bütün desteğimiz sürüyor bu kardeşlerimize; komşumuza her zaman olacaktır."

Bu süreçte ellerinden geldiğince Suriye'ye destek vereceklerini ve yardım edeceklerini dile getiren Memişoğlu, "Allah onların da yardımcısı olsun. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gerçekten dirayeti ve ensarlığı, toplumumuzun ensarlığıyla Suriyeli kardeşlerimiz yeniden özgürlüğüne kavuştu. İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimizden geleni yapacağız onlara destek vererek." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın ne aşamada olduğunun sorulması ve bazı iddiaların anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bunun sivil havacılık kapsamında kuralları var. Net bunlar. Hem kırım anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konudaki spekülasyonlara toplum çok itibar etmemeli. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem, uçuş sistemleri. Onun için de nedenleri, gerekçeleri nedir, kamuoyuyla paylaşılır. Bu konuda spekülasyonların dikkate alınmasını arzu etmiyoruz. Bu konuda sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız."

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