İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 101 binin üzerinde vatandaşımızın barınma talepleri karşılandı
İstanbul
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul'da toplamda 101 binin üzerinde vatandaşımızın barınma talepleri karşılandı." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kurum da "İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1399 yapı ihbarı aldık. Şu ana kadar 7 binamız az hasarlı." açıklamasını yaptı.
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