Sağlık Bakanı Memişoğlu 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.
Ankara
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar https://t.co/qxRqU7haKY adresinde yayımlanmıştır.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 2, 2025
1.566'sı Uzman Tabip ve 673'ü Tabip olmak üzere toplam 2.239 hekim ataması yapılacaktır.
Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.
"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."
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