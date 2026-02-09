Bakan Memişoğlu, "sağlık elçisi" Doğa ve sigarayı bıraktırdığı dedesiyle bir araya geldi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "sağlık elçisi" olarak görevlendirdiği Doğa ve küçük kızın sigarayı bıraktırdığı dedesi ile 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir araya geldi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Memişoğlu, Nisan 2025'te Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında 6 yaşındaki Doğa ile tanışmış ve küçük kızı "sağlık elçisi" olarak görevlendirmişti.
Doğa, Bakan Memişoğlu'na, "dedesinin sigara bağımlısı olduğundan" bahsetmiş, Memişoğlu da küçük kızdan "dedesini sigarayı bırakması konusunda ikna etmesini" istemişti.
Memişoğlu, yaklaşık 45 yıldır sigara içen 65 yaşındaki dedesine sigarayı bıraktırmayı başaran "sağlık elçisi" Doğa ile dedesi Hasan Yürekliaslan'ı 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde Bakanlık'ta ağırladı.
Doğa'yı ve dedesi Yürekliaslan'ı tebrik eden Memişoğlu, sigara kullananları bağımlılıktan kurtulmaları için Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurmaya davet etti.