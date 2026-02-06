Dolar
43.61
Euro
51.41
Altın
4,775.80
ETH/USDT
1,891.90
BTC/USDT
64,503.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesine ziyarette bulundu.

Fatih Gökbulut  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Hatay Altınözü Devlet Hastanesinde görevliyken 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde evinde eşi ve 6 aylık bebeği ile hayatını kaybeden hemşire Latife Gümüş'ün ailesini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ziyaretinde Gümüş'ün enkazdan sağ kurtarılan ve babaanne ile dedeleri tarafından büyütülen 2 erkek çocuğu ile sohbet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti
Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti

Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız

Niğdeli itfaiyeciler depremde kullandıkları ekipmanları anı olarak saklıyor

Bakan Memişoğlu: Merkezlerimizde bağımlılıkla mücadele kapsamında destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz

Bakan Memişoğlu: Merkezlerimizde bağımlılıkla mücadele kapsamında destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyanın dört bir yanından insan ülkemizde şifa arıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyanın dört bir yanından insan ülkemizde şifa arıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet