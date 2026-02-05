Dolar
Sağlık

Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'a şehir hastanesi yapmayı planladıklarını belirterek, "Bütün projesini hazırladık, inşallah birkaç hafta içinde ihalesine çıkacağız ve 2026 sonu itibarıyla inşaatına başlamış olacağız." dedi.

Lale Köklü Karagöz  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Memişoğlu, Hatay Valiliğini ziyaret ederek burada Vali Mustafa Masatlı, İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile basına kapalı toplantıya katıldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hem istişarelerde bulunmak hem de sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere Hatay'a geldiklerini söyledi.

Kentte yapılan ve yapılacak sağlık yatırımlarına ilişkin bilgiler veren Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Hatay biliyorsunuz esasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi son 2,5 yılda inanılmaz derecede yeniden yapıldı ve milletimizin hizmetine konutuyla, okuluyla, hastanesiyle sunuldu. Bugün Hatay'da sağlık hizmetleri deprem öncesindeki sağlık hizmetlerinden çok daha altyapısıyla iyi durumda. Deprem öncesinde 2 bin 772 yatağı olan Hatay, bugün 2 bin 975 yatağıyla hizmet veriyor ve 6 büyük hastane inşaatı bitirilmiş durumda. İskenderun Devlet Hastanemizin yüzde 44'ünü tamamlamış durumdayız, onu da en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Bunun yanında özellikle aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleriyle ilgili de planlamalarımızı yaptık. İnşallah 2026 sonu itibarıyla da özellikle temel sağlık hizmetlerindeki yapısal problemlerimizi çözmüş olacağız."

Memişoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır'da olduklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinin Türkiye'de 27'ye ulaştığını dile getirdi.

Hatay'a da şehir hastanesini planladıklarının altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün projesini hazırladık, inşallah birkaç hafta içinde ihalesine çıkacağız ve 2026 sonu itibarıyla inşaatına başlamış olacağız. 1000 yataklı gerçekten, sağlık anlamında her şeyin olduğu bir hastaneden bahsediyorum. Bu hastane Hatay'ı sağlık hizmetlerini de taçlandırmış olacak. Biz sağlıkla ilgili elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, milletimizin en iyi sağlık hizmetini alması için 24 saat, gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle Hatay'da Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Onlar çok büyük acı, zorluk yaşadılar ama bugün gururla, iftiharla buradayız, inşallah da daha iyi şartlarda olmaya devam edeceğiz. Büyük emek, çaba, dünyaya örnek olan bir deprem sonrasındaki yıkımı yeniden yapılıp insanlarımızın hizmetine sunmak var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışmaya ve insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız

