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Sağlık

Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Selma Kasap   | 26.02.2021
Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları paylaştı

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan vatandaşlara ilişkin, "Sağlık hizmetine bulunduğu yerden ayrılmadan ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Bu hizmeti onlara ulaştırabilecek imkanımız da var. Daha çok hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca'nın paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin Ankara Kızılcahamam Eğerli Kuzören köyünde evlerine gittikleri vatandaşlara aşı yaptıkları anlar yer alıyor.

Videoda, vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.


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