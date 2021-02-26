Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anların görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan vatandaşlara ilişkin, "Sağlık hizmetine bulunduğu yerden ayrılmadan ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Bu hizmeti onlara ulaştırabilecek imkanımız da var. Daha çok hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık hizmetine bulunduğu yerden ayrılmadan ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Bu hizmeti onlara ulastirabilecek imkanımız da var. Daha çok hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/IHdinuAa6l— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021
Koca'nın paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin Ankara Kızılcahamam Eğerli Kuzören köyünde evlerine gittikleri vatandaşlara aşı yaptıkları anlar yer alıyor.
Videoda, vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
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