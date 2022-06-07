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Sağlık

Bakan Koca, bir hastanın Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ameliyatını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın Türkiye'de ilk kez karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşılarak tedavi edildiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 07.06.2022
Bakan Koca, bir hastanın Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle ameliyatını duyurdu

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." açıklamasıyla birlikte video paylaştı.

Videoda Bursa Şehir Hastanesinde görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. 35 yaşındaki hastanın hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu belirtilen videoda hekimler şunları kaydetti:

"Klinikte yapılan tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Delik, iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde, bizim kliniğimizde de kasık damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık.

Radyolojik olarak tetkik ettiğimizde, vücudun ana toplar damarında anormallik olduğunu tespit ettik. Kalbindeki deliği kardiyoloji ekibi klasik yöntemle bu yüzden kapatamadı. Kendi aramızda tartıştığımızda da karaciğeri delerek yapabileceğimizi belirttik. Karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla kalpteki delik, kardiyoloji ekibiyle kapatıldı. Daha sonra o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemi komplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık."

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