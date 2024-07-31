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Sağlık

Avustralya'da yer fıstığı alerjisi olan bebekler için ilk kez ağız yoluyla tedavi uygulanacak

Dünya genelinde çok sayıda bölgede görülen yer fıstığı alerjisinin tedavisi için ilk kez Avustralya'da bebeklere ağız yoluyla bağışıklık güçlendirici tedavi uygulanacak.

Sercan İrkin  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Avustralya'da yer fıstığı alerjisi olan bebekler için ilk kez ağız yoluyla tedavi uygulanacak

İstanbul

ABC News'un haberine göre, ülkede yer fıstığına karşı ağız yoluyla bağışıklık güçlendirici tedavi, temel sağlık hizmetlerine dahil edildi.

Avustralya'nın Ulusal Alerji Uzmanlık Merkezi (NACE) ve 5 eyaletteki on çocuk hastanesi ortaklığında hazırlanan program, yer fıstığı alerjisi teşhisi konmuş ve söz konusu hastanelerden birinde tedavi gören 12 aydan küçük bebeklere uygulanacak.

Tedavi kapsamında, sınırlı miktardaki yer fıstığı tozunun diğer yiyeceklerle karıştırılarak bebeklere verilmesi ve bu miktarın zamanla artırılması planlanıyor.

Bazı bebeklerde alerjik reaksiyon gibi yan etkiler görülebileceği, ancak bu yan etkilerin bu yaş grubundakiler için hafif olup tedavi gerektirmeyeceği bildirildi.

Ayrıca, bebeklerin tedavisinin bitmesinin ardından uygulanacak yiyecek alerjisi testi, tedavinin başarılı olup olmadığını gösterirken, 12 ay boyunca yapılacak rutin kontroller de kişinin yaşam kalitesinin ve programın uzun vadeli sonuçlarının değerlendirilmesinde yardımcı olacak.

Avustralya'da çok yaygın rastlanan yer fıstığı alerjisi teşhisi konulan bebekler hayati tehlike yaşamadan okullarında yemek yiyebilmesini hedeflediklerini ifade eden NACE'de görevli profesörlerden Kirsten Perrett, Avustralya'da şu ana kadar klinik deney ortamı dışında yer fıstığı alerjisi için rutin bir tedavinin olmadığını vurguladı.

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