Dolar
13.86
Euro
15.65
Altın
1,792.04
ETH/USDT
2,950.00
BTC/USDT
40,010.00
BIST 100
2,065.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Araştırmaya göre, küresel ısınma böbrek taşı riskini artırıyor

ABD'de yapılan bir çalışma, iklim krizi nedeniyle yükselen sıcaklıkların, böbrek taşı görülen hasta sayısında artışa sebep olacağını ortaya koydu.

Saadet Firdevs Aparı   | 10.01.2022
Araştırmaya göre, küresel ısınma böbrek taşı riskini artırıyor

Ankara

Guardian'ın haberine göre, Philadelphia Çocuk Hastanesindeki (Chop) araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının mevcut oranda devam edip etmemesine veya orta bir seviyeye indirilmesine bağlı olarak böbrek taşı olan kişi sayısının artacağını bildirdi.

Araştırmacılar, Güney Carolina eyaletinde yüzyılın sonuna kadar ısı ve neme bağlı böbrek taşı görülen kişi sayısındaki artışı tahmin etmek için iki iklim senaryosu kullandı.

Modellenen ilk senaryoda, 2100 yılına kadar ortalama sıcaklığın 2,3 derece, ikinci senaryoda ise 3,6 derece artması ihtimali araştırıldı.

Edinilen sonuca göre, böbrek taşı olan kişi sayısının yüzde 2,2 ile yüzde 3,9 arasında artacağı öngörülürken, her iki oranın da vaka sayısında yüksek artışa sebep olacağı ve bu sebeple sağlık maliyetlerinde büyük bir artışın gerçekleşeceği ifade edildi.

Chop'ta pediatrik ürolog olan çalışmanın yazarı Gregory Tasian, "İklim değişiklinin, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda insan sağlığı üzerindeki etkisinden sık sık bahsetmiyoruz ancak ısınan bir gezegenin insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olacaktır." dedi.

Çeşitli iklim modeli araştırmalarından elde edilen sonuçlar, yüzyılın sonuna kadar ortalama sıcaklığın 1,1 derece ile 5,4 derece daha sıcak olabileceğini gösteriyor.

ABD'de yaklaşık her 10 kişiden birinde böbrek taşı hastalığı görülüyor ve sıklığı ülkede kuzeyden güneye doğru artıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı
İtalya'da okullar salgında vaka artışına rağmen yeniden açıldı
İspanya, Kovid-19'u grip gibi kontrol etmeyi planlıyor
Araştırma: Soğuk algınlığı Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
Omicron varyantı Kovid-19 testlerinin Fransa'ya maliyetini artırdı

Benzer haberler

Araştırmaya göre, küresel ısınma böbrek taşı riskini artırıyor

Araştırmaya göre, küresel ısınma böbrek taşı riskini artırıyor

Dünya genelinde son 7 yıl 'en sıcak yıllar' olarak kayıtlara geçti

Bilim insanları Antarktika'daki 'kıyamet buzulu' Thwaites'i araştıracak

Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor

Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açıyor