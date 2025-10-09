Dolar
Yaşam

Yeni Zelanda'yı çevreleyen okyanuslar, küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı ısınıyor

Yeni Zelanda çevresindeki okyanusların küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı ısındığı, bu nedenle 104 milyar dolar değerindeki konutların sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Yeni Zelanda'yı çevreleyen okyanuslar, küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı ısınıyor

Ankara

Yeni Zelanda İstatistik Kurumu Stats NZ ve Çevre Bakanlığı, ülkedeki okyanusların durumunu ortaya koyan ortak bir rapor yayımladı.

Raporda, Yeni Zelanda çevresindeki okyanusların küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı ısındığı, denizden gelen sıcak hava dalgalarının ise daha sık ve şiddetli hale geldiği ortaya kondu.

Raporda, okyanusların ısınması sonucunda buzulların eridiği ve bunun da deniz seviyesinin yükselmesine yol açtığı belirtildi. Bu durum nedeniyle 104 milyar dolar değerindeki 219 bin konutun su altında kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğu, 26 milyar dolar değerindeki altyapının da tehdit altında olduğu kaydedildi.

Raporda, 2060 yılına kadar 1000'den fazla sahil evinin aşırı hava olayları nedeniyle önemli hasara uğrayabileceği belirtildi. Ayrıca iklim değişikliğiyle birlikte deniz hastalıkları riskinin arttığı, sulak alanlar, kumullar ve yerli bitki örtüsünün bozulduğu tespit edildi.

Raporda, okyanusların ısınmasının 14 binden fazla kişiye istihdam sağlayan balıkçılık ve su ürünleri sektörlerini de etkilediği ortaya kondu.


Eylül 2025 dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak eylül ayı oldu

