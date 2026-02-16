Dolar
43.70
Euro
51.90
Altın
5,004.95
ETH/USDT
1,971.90
BTC/USDT
68,688.00
BIST 100
14,371.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Sarıyer’de açıklarında 1 Şubat’ta karaya oturan ve bir hafta süren çalışmaların ardından kurtarılan ‘Razouk’ isimli kargo gemisi, gece saatlerinde fırtına nedeniyle Büyükdere açıklarında sürüklendi
logo
Sağlık

Araştırmaya göre, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebilir

Dünya genelinde milyonlarca çocuğun verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebileceği tespit edildi.

Nuri Aydın  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Araştırmaya göre, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebilir

İstanbul

ABD merkezli bilimsel dergi JAMA Pediatrics'te yayımlanan bir araştırmada, çocuklardaki gıda alerjisine yönelik 40 ülkeden 2,7 milyondan fazla çocuğun sağlık verileri incelendi.

Araştırmada, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi gelişebileceği ortaya kondu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gıda alerjilerinin tek bir nedenden değil çoklu faktörlerin birleşiminden kaynaklandığına işaret edilen çalışmada, erken dönemde görülen astım ve egzama, antibiyotik kullanımı, ebeveynlerde alerji öyküsü ve alerjen gıdaların geç tanıtılması başlıca risk faktörleri arasında gösterildi.

Araştırmada, sezaryen doğum, ilk çocuk olma ve bazı genetik özellikler ise gıda alerjisinin "daha zayıf" risk faktörleri olarak vurgulandı.

Süt, yumurta, yer fıstığı ve kabuklu deniz ürünlerinin çocuklarda en sık alerjiye yol açan gıdalar olduğu kaydedilen araştırmada, bebeklerde katı gıdaya geçiş döneminde alerjik olabilecek gıdaların kontrollü şekilde erken tanıtılmasının, gıda alerjisi riskini azaltmada önemli olabileceğine dikkati çekiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ara karar
Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Araştırmaya göre, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebilir

Araştırmaya göre, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebilir

"Çevrim içi oyunlar örgüte eleman kazandırılması ve çocukların kandırılması için kullanılıyor" uyarısı

Bağımlılık nedeniyle suça karışan çocuklar sanatla topluma kazandırılıyor

Çocuklarda tedavi edilmeyen psikolojik rahatsızlıklar suça yönelmeyi kolaylaştırıyor

Çocuklarda tedavi edilmeyen psikolojik rahatsızlıklar suça yönelmeyi kolaylaştırıyor
Muş'ta polisler, önleyici faaliyetlerle çocukları suçtan korumaya çalışıyor

Muş'ta polisler, önleyici faaliyetlerle çocukları suçtan korumaya çalışıyor
Fillerin hortumundaki kedi bıyığını andıran kılların dokunma duyusunda kilit rol oynadığı belirlendi

Fillerin hortumundaki kedi bıyığını andıran kılların dokunma duyusunda kilit rol oynadığı belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet