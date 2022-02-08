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Sağlık

Araştırmaya göre daha fazla uyumak, günlük kalori alımını azaltabilir

Yeni araştırmaya göre, daha fazla uyumak fazla kilolardan kurtulmak için iyi bir yol olabilir.

Saadet Firdevs Aparı   | 08.02.2022
Araştırmaya göre daha fazla uyumak, günlük kalori alımını azaltabilir

Ankara

Irish Examiner sitesinin haberine göre, Chicago Üniversitesinden bir ekip, uykunun obezite ile ilişkisini incelemek için 80 yetişkinle klinik deney yaptı.

Gece başına bir saat veya daha fazla uyku eklemenin insanların günlük kalori alımını 270 kalori eksilttiğini bulan araştırmacılar, bunun sadece daha fazla uyuyarak üç yılda yaklaşık 12 kilogram kayba yol açabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, gece 6,5 saatten daha az uyuyan genç, fazla kilolu yetişkinlerin uyku alışkanlıklarını iyileştirmek için danışmanlık aldıktan sonra gece başına 1,2 saat daha fazla uyku ekleyebildiğini kaydetti.

Sonuçlar, daha fazla uyumanın, insanların toplam kalori alımını günde ortalama 270 azalttığını ve bazı kişilerin 500 daha az kalori tükettiğini gösterdi.

Chicago Üniversitesinin uyku merkezinden Dr. Esra Tasali, çalışmanın kilo vermeyi amaçlamadığını belirterek, "Ancak sadece iki hafta içinde bile, kalori alımında bir azalma ve negatif bir enerji dengesi olduğunu gösteren nicel kanıtlara sahibiz, kalori alımının yakılan kaloriden daha az olduğunu gördük." dedi.

Çalışma kapsamında yedikleri kısıtlanmayan 80 yetişkin, kendi yataklarında uyudu, giyilebilir cihazlarla uykuları takip edildi ve herhangi bir diyet veya egzersiz talimatı olmadan normal bir yaşam tarzı izledi.

Çalışmanın başlangıcında 21 ila 40 yaşları arasındaki yetişkinlerin vücut kitle indeksi (BMI) 25 ila 29,9 arasındaydı, bu da fazla kilolu oldukları anlamına geliyordu.

Araştırmanın sonuçları Jama Internal Medicine dergisinde yayımlandı.

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