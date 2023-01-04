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Sağlık

Araştırma: ABD'de 2017-2021 yıllarında çocukların "esrar içeren gıda" tüketme oranı 15 kat arttı

Nuri Aydın   | 04.01.2023
Araştırma: ABD'de 2017-2021 yıllarında çocukların "esrar içeren gıda" tüketme oranı 15 kat arttı

Ankara

ABD'de 2017-2021 yıllarında, çocukların "esrar içeren gıdalar" tüketme oranının yaklaşık 15 kat arttığı tespit edildi.

NPR'nin haberine göre, uzmanlar, esrarın çoğu eyalette yasal hale gelmesinin ardından, çocukların bu maddeyi tüketimi üzerine inceleme yaptı.

Araştırmada, 2017'de 5 yaş ve altındaki yaklaşık 200 çocuğun esrar içeren gıdalar tükettiği ve bu sayının 2021'de 3 bin 50'ye çıktığı ortaya konuldu.

Uzmanlar, esrarın kurabiye, şeker ve çikolata gibi gıdalar ile çocuklara çekici gelen yiyecek ürünlerinde görüldüğüne dikkati çekti.

2017-2021 yıllarında gıdalar yoluyla esrar tükettiği tespit edilen çocuk sayısının yaklaşık 7 bini bulduğu, bu tüketimlerin hiçbirinin ölümle sonuçlanmadığı ancak çocukların yüzde 8'inin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Esrar tüketimi nedeniyle hastalanan çocuklarda kusma, çarpıntı, depresyon ve koma gibi belirtilerin görüldüğü kaydedildi.

"Esrar" içeren gıdalara erişimin yüzde 90 oranında evlerde gerçekleştiği sonucuna varılırken uzmanlar, bu ürünlerin çocukların ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edilmesini tavsiye etti.

Çalışmanın başladığı 2017'de ABD'nin 9 eyaletinde esrar yasalken Mayıs 2020'de bu sayı 18'e yükselmişti.

Araştırmanın sonuçları, "The Journal of Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

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