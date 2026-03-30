Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran’dan Trump’a Hark Adası yanıtı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Birinci Yardımcısı Arif, ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları hakkında, "Trump yalnızca (Hark adasına) asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz." dedi.

Tolga Akbaba  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
İran

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ABD'nin Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları hakkında açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, paylaşımında, "Trump yalnızca (Hark adasına) asker gönderme kararı alabilir ancak askerlerin geri dönüşleri ile ilgili karar ona ait olmaz. Çünkü cehennemden kimse evine geri dönmez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtmişti.


